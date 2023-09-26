Ночью в Томске изменится схема движения на Коммунальном мосту

26 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В Томске изменится схема движения по Коммунальному мосту, сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет о частичном ограничении проезда по одной полосе дороги. Изменения будут действовать с 22.00 вторника, 26 сентября, до 6.00 среды, 27 сентября, а также с 22.00 среды, 27 сентября, до 6.00 четверга, 28 сентября.

Предполагается, что в это время специалисты будут производить работы по выравниванию асфальтобетонного покрытия на 30-метровом участке проезжей части.

Администрация Томска обращается к жителям с просьбой учитывать эту информацию при планировании путей передвижения по городу.

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