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Ночью в Томске изменится схема движения на Коммунальном мосту

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В Томске изменится схема движения по Коммунальному мосту, сообщает пресс-служба мэрии.

Речь идет о частичном ограничении проезда по одной полосе дороги. Изменения будут действовать с 22.00 вторника, 26 сентября, до 6.00 среды, 27 сентября, а также с 22.00 среды, 27 сентября, до 6.00 четверга, 28 сентября.

Предполагается, что в это время специалисты будут производить работы по выравниванию асфальтобетонного покрытия на 30-метровом участке проезжей части.

Администрация Томска обращается к жителям с просьбой учитывать эту информацию при планировании путей передвижения по городу.

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