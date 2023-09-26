На фестивале «Течение» в Томске обсудили изменение архитектурного облика города

26 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина

В минувшую пятницу, 22 сентября, в Томске прошел архитектурный фестиваль волонтерского проекта «Течение». В лектории на нем выступили эксперты в области археологии, истории, искусства и градозащитники, рассказавшие об прошлом и настоящем города.

Лекция искусствоведа Ирины Евтихиевой Фото: Серафима Кузина

Завершилась лекционная программа вечерним public-talk’ом на тему: «Изменение архитектурного облика Томска: итоги и перспективы развития». В дискуссии приняли участие создатель проекта «Город не бесит» Дмитрий Поляков, журналистка Олеся Бутолина, искусствовед и сотрудник частного музея «Профессорская квартира» Иван Атапин, автор проекта «Нормальный переход» Анна Новицкая, архитектор Владимир Власов и руководитель волонтерского проекта «Течение» Ирина Франк. Одна из поднятых тем касалась культурного урбанизма в Томске:

«В основном, городское пространство Томска сейчас развивается с помощью уличного искусства, то же самые муралы. Но дальше этого оно, к сожалению, не идет. С экспертами мы как раз хотели обсудить, какими способами еще можно развивать город, — сообщает Ирина Франк. — Для меня проблема муралов в Томске в том, что, на мой взгляд, они не совсем интегрируются с городским пространством. Они выпячиваются и не играют вместе».

Ирина Франк (в центре) Фото: Серафима Кузина

С Ириной согласились и другие эксперты, отметив, что в настоящее время город требует более детального и проработанного благоустройства:

«Муралы сами по себе классные, — считает Дмитрий Поляков. — Но у меня сложилось такое впечатление — почему они выстрелили: когда у тебя среда уже настолько прогибается и разрушается, условно, то люди из общественности готовы что-то с ней делать сами. В данном случае, этим удобным инструментом поддержки стал мурал. Сейчас, мне кажется, разруха дошла уже до такого уровня, что ее нужно уже не только кистями и карандашами ее спасать, а на более высоком уровне».

Дмитрий Поляков (крайний справа) Фото: Серафима Кузина

«Мурал муралу рознь, — добавляет Иван Атапин. — Мы видим, что муралов с каждым годом становится в геометрической прогрессии все больше, и уже необходимо, на мой взгляд (сейчас скажу шокирующую вещь), создать комиссию по муралам, которая будет смотреть за ними... Нужно какое-то общественное обсуждение.

Иван Атапин (в центре) Фото: Серафима Кузина

Олеся Бутолина, в свою очередь, считает, что муралы не нужно демонизировать, так как это низовая инициатива, которая уже принесла свои плоды:

«Да, они начинались с нелегальных рисунков, но потом эту инициативу власти все равно восприняли, что важно, так как через нее согласуются объекты. Хорошо, что они в принципе пошли по пути того, чтобы не запрещать муралы, а согласовывать, хотя и не все. Это уже круто, что начиналось все с низов, а дошло до того — если вспомнить, как делался самый большой мурал на Набережной Ушайки — то там в свой выходной пришли чиновники и красили эту набережную прежде, чем туда пришли художники. Что это, как не победа низовой инициативы над мэрией?!»

Олеся Бутолина Фото: Серафима Кузина

Олеся отмечает, что подобное случилось и с проектом «Нормальный переход», когда его автор Анна Новицкая поначалу сама выходила и облагораживала пространство, а потом к этому процессу подключилась и власть. По общему мнению участников встречи, на данный момент только низовая инициатива активных жителей области способна изменить облик города в лучшую сторону.

Анна Новицкая Фото: Серафима Кузина

Лекторий прошел в пространстве эко-клуба «Биосфера» на берегу Ушайки. В завершении вечера всех участников ждала вечеринка по случаю дня рождения волонтерского проекта «Течение», которому исполнился год.

Фото: Серафима Кузина

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