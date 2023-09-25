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Житель Томской области выиграл в лотерею более 16 млн рублей

Томские новости, деньги лотерея выиграли интересные новости Томска Житель Томской области выиграл в лотерею более 16 млн рублей

Житель Томской области выиграл суперприз гослотереи «Рапидо» в 16,6 млн рублей. Соответствующий розыгрыш прошел в субботу, 23 сентября.

«Победитель еще не обратился за выигрышем в лотерейный центр „Столото“. Известно лишь, что участник приобрел билет за 300 рублей», — говорится в сообщении организатора розыгрыша.

По правилам лотереи, чтобы выиграть суперприз, необходимо угадать все числа комбинации. Розыгрыши проходят каждые 15 минут. К победе счастливчика привели числа 3, 12, 17, 11, 13, 19, 5, 2, отмеченные в первом поле билета, и число 3 — во втором.

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