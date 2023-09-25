Томская область, Газпромбанк и ГК «Гранит» подписали концессию по строительству межуниверситетского кампуса

25 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Александр Ильев

Сегодня, 25 сентября, была подписана концессия по строительству межуниверситетского кампуса. Её участниками стали Томская область, ГК «Гранит» и Газпромбанк, реализующий концепцию инфраструктурного #МЕГАИГРОКа, сообщает пресс-служба банка.

Банк выступает в роли участника генерального подрядчика и концессионера — компании «Томский студенческий кампус» (СП Газпромбанка и ГК «Гранит»), а также кредитора. Инициатором проекта выступает ГК «Гранит».

Соглашение предполагает строительство в Томской области кампуса мирового уровня для подготовки высококвалифицированных кадров. Кроме того, оно подразумевает комплексное стимулирование научно-исследовательской и инновационной деятельности для создания передовых сервисов, которые будут использованы на территории региона.

Сам кампус будет располагаться на площади 192 тыс. кв. метров и будет включать жилой комплекс, многофункциональный учебный центр и ФОК. Приблизительный объем капзатрат на проект оценивается в 47,2 млрд рублей. Проект будет структурирован на принципах концессии (согласно 115-ФЗ). Срок завершения строительства объекта запланирован на конец 2027 года.

«Строительство студенческого кампуса решает задачу, которую ставит перед страной и регионами Президент России Владимир Владимирович Путин, — это достижение научно-технологического и кадрового суверенитета. Для нашей области будущий кампус — один из главных проектов на десятилетия вперед, что подтверждают представители академической и университетской науки, инновационного бизнеса. Кампус позволит привлечь в регион еще больше талантливой молодёжи и инвестиции бизнеса на создание новых высокотехнологичных производств. И, конечно, кампус станет импульсом для ускоренного развития градостроительства, дорожно-транспортной инфраструктуры Томска, особенно, его восточной части», — подчеркнул губернатор Томской области Владимир Мазур.

Фото: Александр Ильев

В свою очередь Исполнительный Вице-Президент Газпромбанка — управляющий по Западно-Сибирскому региону Павел Щербаков отметил, что подписанное соглашение стало закономерным результатом слаженной работы правительства региона, инициатора проекта и Банка, который имеет необходимые ресурсы, экспертизу и опыт в реализации подобных крупных инфраструктурных проектов.

«Развитие образовательной инфраструктуры — одно из важнейших направлений работы государства для обеспечения экономического роста в стране. При этом проект является ключевым для Томска — старейшего в стране образовательного, научного и исследовательского центра. Механизм концессии позволит реализовать строительство технологически современного и удобного кампуса, в планируемые сроки и с полным контролем целевого использования средств», — отметил Исполнительный Вице-Президент Газпромбанка — управляющий по Западно-Сибирскому региону Павел Щербаков.

Генеральный директор ГК «Гранит» Андрей Евдокимов уточнил, что компания хорошо знакома с условиями работы в Томской области и имеет налаженную схему взаимодействия с Газпромбанком в рамках банковского сопровождения при реализации девелоперских проектов.

«Строительство кампуса в регионе — плотная, серьезная, емкая, большая и понятная для нас работа. Мы понимаем значимость проекта Межвузовского кампуса, который позволит создать комфортные условия для получения качественного высшего образования, сделает вузы города более конкурентоспособными, что в целом положительно скажется на социально-экономическом уровне региона. Учитывая большой опыт Газпромбанка, мы уверены, что с таким надежным партнером нам удастся успешно выполнить все обязательства концессионера по созданию и последующей эксплуатации кампуса», — прокомментировал генеральный директор ГК «Гранит» Андрей Евдокимов.

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