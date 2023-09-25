Томскому ЛПК необходимо до двух лет для решения проблем с экспортом леса — вице-губернатор

25 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев, из архива издания

Предприятиям лесопромышленного комплекса (ЛПК) Томской области необходим год-два, чтобы восстановить свои мощности после проблем, связанных с экспортом пиломатериалов, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заместителя губернатора региона Андрея Кнорра.

«Из-за этой проблемы томские лесопромышленники не заготовили — кто-то 60%, кто-то — 70% от запланированных объемов. Сейчас открылся азиатский рынок, он начал работать, а леса нет. Я думаю, что в ближайшее время будет расти цена на эту продукцию, потому что сложится определенный дефицит», — сказал Кнорр.

Он отметил, что для того, чтобы предприятия вышли на старые мощности, им необходимо уйти в заготовку леса, однако, полностью проблема может решиться через год-два.

«Чтобы из этого выйти, надо уйти в заготовку. У нас, в основном, заготовка — около 70% — зимняя. С учетом потепления климата где-то на месяц в последние годы заготовка сократилась: начинают в ноябре и заканчивают примерно в марте. Предприятия заготовят лес, но только на следующий год смогут в полной мере выйти на обычные объемы поставок. В целом, я думаю, мы будем „откашливаться“ еще год-два для выхода обратно на проектную мощность», — подчеркнул Кнорр.

Речь идет о проблеме с экспортом, которую испытывали томские компании ЛПК с ноября прошлого года, когда лесопромышленники не могли вывозить свою продукцию в Узбекистан (основной импортер пиломатериалов из региона), Таджикистан и Туркмению. Изначально экспорт был невозможен из-за постановления правительства, которое разрешало экспорт только в Белоруссию, Казахстан и Киргизию — и только железнодорожным транспортом. Вывоз в третьи страны был не разрешен.

Позднее правительство РФ разрешило вывозить пиломатериалы, шпалы, бревна и грубо обработанную древесину в третьи страны автотранспортом через четыре пункта пропуска, однако, ближайший пункт располагался в 1,4 тыс. км от Томской области. И только в начале июня правительство РФ разрешило вывозить пиломатериалы автотранспортом через пункты пропуска Кулунда, Веселоярск (оба — Алтайский край) и Ольховка (Омская область).

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».