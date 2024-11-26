Суд обязал собственников пяти надземных переходов в Томске снести их

26 ноября 2024 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Октябрьский районный суд Томска обязал ряд собственников пяти надземных пешеходов демонтировать сооружения, построенные еще в 2012 году компанией «Сибмост», но так и не введенные в эксплуатацию, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на решение суда.

Банкротящийся ныне «Сибмост» в 2010–2012 годах выступал генподрядчиком строительства в Томске Пушкинской развязки стоимостью 2,818 млрд рублей. В рамках этого контракта предполагалось строительство подземных переходов, однако, в 2011 году в ходе выездного совещания было принято решение о замене их на надземные. Компания построила объекты (четыре надземных перехода), администрация приняла работы, но впоследствии судилась с «Сибмостом» — требовала выплатить 155 млн рублей, затраченных на стройку.

В 2022 году в рамках продажи имущества банкротящегося «Сибмоста» были проданы четыре перехода, построенные в рамках контракта на улице Пушкина, а также еще один на проспекте Мира. Покупателем выступило ООО «София». Новый собственник предлагал администрации города передать переходы в муниципальную собственность с условием выплаты компенсации их стоимости (в рассрочку). Однако в ходе длительных переговоров стороны решили демонтировать переходы: в апреле 2024 года «София» должна была предоставить график работ для согласования, но не сделала этого. В связи с этим администрация города обратилась в Октябрьский районный суд Томска с заявлением об обязании нового собственника снести объекты за своей счет.

В ходе судебных разбирательств выяснилось, что в марте 2024 года «София» перепродала переходы ИП, принадлежащему возглавлявшему «Софию» Александру Ильинову. Тот затем перепродал их ряду ИП и ООО «Софит». Администрация узнала об этой сделке только в августе. Новые собственники отметили, что приобрели переходы «как стройматериалы, которые намеревались получить после демонтажа; начали осуществлять подготовительные работы», поэтому от сноса уклоняться не планируют. Однако они не согласны со сроком, который запрашивает администрация города — 24 месяца с даты вступления решения суда в законную силу «в связи с тем, что согласование работ может занимать длительное время».

Администрация города помимо сноса объектов также требовала выплату неустойки с собственников в размере 50 тыс. рублей за каждый день просрочки исполнения решения суда. Ответчики просили снизить неустойку, назвав ее несоразмерной.

Суд решил обязать ряд ИП и ООО «Софит» снести спорные пешеходные переходы в течение двух лет после вступления решения в законную силу, а в случае неисполнения решения — выплатить неустойку в размере 5 тыс. рублей за каждый день просрочки (то есть суд снизил ее в 10 раз).

Ранее сообщалось, что в 2017 году администрация Томска выиграла судебный спор с «Сибмостом», взыскав с компании 155,5 млн рублей за недостроенные пешеходные переходы, возведенные в ходе строительства развязки. Позднее, в 2021 году, администрация выплатила «Сибмосту» по другому решению суда 127,3 млн рублей. Работавшая в то время заместителем мэра Томска Ирина Ярцева поясняла, что «эта сумма была признана в пользу „Сибмоста“; со стороны администрации был иск, что они были построены не в соответствии с проектной документацией, был произведен взаимозачет, но так как „Сибмост“ был признан банкротом, то решением суда взаимозачет был отменен». Сумма была выплачена для того, чтобы бюджет не нес дополнительных издержек, поскольку за каждый просроченный день начислялись проценты. При этом в собственность администрация их не получила.

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