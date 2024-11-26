В Томске выступит один из лучших джаз-гитаристов мира и первый резидент клуба Underground

Томский Обзор / Фото: 26 ноября 2024 // Фото: vk.com/jazzcafeunderground

В субботу, 30 ноября, в Томске пройдет концерт супергруппы одного из лучших джазовых гитаристов мира, первого резидента джаз-клуба Underground Евгения Побожего.

Гостей вечера ждет джаз, рок, хип-хоп и современный академизм, а также оригинальные кросстилевые композиции в виртуозном исполнении.

— Концерт квартета Евгения Побожего — это еще и возвращение в юность лучшего джазового гитариста мира. В далеких 2004–2005 годах 16-летний Женя три раза в неделю приезжал из Северска в наш легендарный подвальчик на Ленина, 46, чтобы играть джаз, — рассказал основатель джаз-клуба Underground Олег Усенко.

В составе квартета Побожего только звездные музыканты. Впервые в Томске выступит Натаниэль Таунсли, барабанщик, который многие годы играл с великим Джо Завинулом из Weather Report и еще двумя десятками звезд первой величины.

На басу Антон Давидянц, феноменальная техника которого делает его желанным гостем как в джазовых, так и в поп- и рок-проектах в России и за рубежом. В команде также уникальный саксофонист, победитель многочисленных международных конкурсов Артем Баденко.

Лидер суперквартета, гитарист и композитор Евгений Побожий — первый российский музыкант, ставший победителем знаменитого Herbie Hancock Institute of Jazz guitar Competition 2019, самого значимого конкурса в мире джаза. Лучший джазовый гитарист мира, солист Московского джазового оркестра.

Концерт пройдет 30 ноября в МКЦ ТПУ по ул. Усова, 13в. Стоимость билетов от 1 950 рублей.

Начало в 19.00.

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