18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске выступит один из лучших джаз-гитаристов мира и первый резидент клуба Underground

Город, Культура в Томске, Томские новости, куда сходить джаз музыка в Томске концерты афиша зарубежные исполнители В Томске выступит один из лучших джаз-гитаристов мира и первый резидент клуба Underground

В субботу, 30 ноября, в Томске пройдет концерт супергруппы одного из лучших джазовых гитаристов мира, первого резидента джаз-клуба Underground Евгения Побожего.

Гостей вечера ждет джаз, рок, хип-хоп и современный академизм, а также оригинальные кросстилевые композиции в виртуозном исполнении.

— Концерт квартета Евгения Побожего — это еще и возвращение в юность лучшего джазового гитариста мира. В далеких 2004–2005 годах 16-летний Женя три раза в неделю приезжал из Северска в наш легендарный подвальчик на Ленина, 46, чтобы играть джаз, — рассказал основатель джаз-клуба Underground Олег Усенко.

В составе квартета Побожего только звездные музыканты. Впервые в Томске выступит Натаниэль Таунсли, барабанщик, который многие годы играл с великим Джо Завинулом из Weather Report и еще двумя десятками звезд первой величины.

На басу Антон Давидянц, феноменальная техника которого делает его желанным гостем как в джазовых, так и в поп- и рок-проектах в России и за рубежом. В команде также уникальный саксофонист, победитель многочисленных международных конкурсов Артем Баденко.

Лидер суперквартета, гитарист и композитор Евгений Побожий — первый российский музыкант, ставший победителем знаменитого Herbie Hancock Institute of Jazz guitar Competition 2019, самого значимого конкурса в мире джаза. Лучший джазовый гитарист мира, солист Московского джазового оркестра.

Концерт пройдет 30 ноября в МКЦ ТПУ по ул. Усова, 13в. Стоимость билетов от 1 950 рублей.

Начало в 19.00.

6+

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Рассказано

Рыбоведение. Маленький, но вкусный сибирский эндемик

3 ноября 2024
Томские новости

Томичей приглашают в тургостиную послушать о путешествии на велосипеде и зимовке в Таиланде

13 ноября 2024
Рассказано

Рыбоведение. Зачем стерлядь ложится в ямы?

1 ноября 2024
Томские новости

В Томске починили качели на ул. Жуковского

6 ноября 2024
Краеведение

Казенный дом среди сосен. Что расскажет здание Томской психолечебницы о своем прошлом?

22 ноября 2024
Томские новости

В Томске сокращают финансирование на ремонт деревянных домов

13 ноября 2024
Томские новости

В Томске монтируют главную городскую ёлку

25 ноября 2024
Рассказано

О чем должна знать каждая женщина?

29 октября 2024
Томские новости

До конца года в Томске могут появиться два новых электробуса

28 октября 2024