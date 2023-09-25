Томичам покажут фильм «Покаяние», поставивший последний советский кинорекорд

25 сентября 2023 / Томский Обзор

В субботу, 30 сентября, в томском музее «Следственная тюрьма НКВД» пройдет показ фильма «Покаяния» Тенгиза Абуладзе с последующим разбором с кандидатом искусствоведения, кинокритиком Адой Бернатоните.

Как уточняют организаторы, фильм повествует о жизни города N и его градоначальнике Варламе Аравидзе, в облике которого угадываются черты Муссолини, Гитлера, Сталина, Берии и других диктаторов.

Картина подверглась цензуре и пролежала на пыльной полке три года. Выход фильма в 1987 году позволил ему поставить последний советский кинорекорд — 13,6 миллионов зрителей.

Показ пройдет 30 сентября в «Следственной тюрьме НКВД» по адресу пр. Ленина, 44. Вход свободный, по предварительной регистрации.

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