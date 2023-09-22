Томичей приглашают на ярмарку-раздачу кошек с чаем и ароматным мёдом

22 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В воскресенье, 24 сентября, в Томском областном краеведческом музее пройдет очередная благотворительная ярмарка-раздача животных. Здесь томичи смогут выбрать себе котят, стерилизованных взрослых котов и кошек. Кроме того, гостей ждут мастер-классы и горячий чай с мёдом.

Посетители ярмарки, организованной приютом «Мягкие лапки», смогут посмотреть музейную экспозицию «Природный мир Томской области». С 14.00 до 15.00 в рамках ярмарки пройдет мастер-класс по рисованию тушью и народной игрушке из ткани.

Также гостям предложат горячий чай с душистым мёдом. А если начнется дождь, выставка переместится в сам музей, где и пройдет розыгрыш подарка для новых владельцев питомца.

Кроме того, перед посетителями выступит руководитель благотворительного фонда «Ирма» Ирина Волкова, которая расскажет о важности стерилизации животных. Все, взявшие питомца, смогут получить консультацию ветеринарного врача по кормлению и уходу за питомцем.

Организаторы уточняют, что в рамках ярмарки будет работать гаражная распродажа, где можно будет купить вещи, аксессуары, картины, книги и комнатные растения. Средства от продажи пойдут на корм и лекарства подопечным приюта. Все желающие также могут принести питание и подарки питомцам. Гости мероприятия получат купоны на скидку в зоомагазин.

Посетители, желающие забрать животное, должны принести с собой паспорт и переноску. Организаторы оформят договор. Все новые хозяева получат сертификаты на льготную стерилизацию.

«Приветствуются подарки, корм, вкусняшки для наших подопечных. Так как пушистиков становится все больше и больше в связи тем, что люди оставляют их на улице будем очень рады лоткам, желательно новым. Подобранный питомец должен пройти двухнедельный карантин, в связи с этим, очень нуждаемся в клетках № 2,3,4,5 для животных, переноски тоже нужны возить подопечных ветклинику», — отмечают организаторы.

Ярмарка будет работать с 11.00 до 18.00 по адресу: пр. Ленина, 75, главный вход.

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