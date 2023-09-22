18+
18+
РЕКЛАМА

Отопительный сезон в Томске начнется в понедельник

ЖКХ, Томские новости, отопление отопительный сезон интересные новости Томска Отопительный сезон в Томске начнется в понедельник

В понедельник, 25 сентября, в Томске начнется отопительный сезон. Соответствующее распоряжение подписал и.о. заместителя мэра- начальника департамента городского хозяйства Дмитрий Путров.

Как уточняет пресс-служба горадминистрации, перевод отопительных систем будет производиться поэтапно, в течение нескольких дней.

В сообщении уточняется, что на сегодняшний день к теплоснабжению подключены уже 99 корпусов детских садов и 29 школ.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Завтра томичей ждут грозы и ливни

6 сентября 2023
Томские новости

Производитель изделий для стоматологии пополнил число резидентов томской ОЭЗ

30 августа 2023
Еда

В новой точке «Дыхания вока» томичи смогут попробовать вьетнамские блюда

28 августа 2023
Томские новости

Томские художники смогут выиграть 15 тыс. рублей в онлайн-резиденции Digital AiR 2023

29 августа 2023
Томские новости

Томичей приглашают на лекцию о многолетней связи русской и немецкой культур

21 сентября 2023
Томские новости

Аналитика Yota: самые популярные у молодежи Томска телефоны

25 августа 2023
Томские новости

В Томске задержали подростка, пытавшегося поджечь железнодорожное оборудование

22 сентября 2023
Томские новости

Ночью в Томске ограничат движение по Коммунальному мосту

29 августа 2023
Томские новости

На книжном фестиваля в Томске эксперты обсудят нескучные путеводители

7 сентября 2023
<