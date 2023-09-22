Отопительный сезон в Томске начнется в понедельник

22 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Анна Кузнецов, из архива издания

В понедельник, 25 сентября, в Томске начнется отопительный сезон. Соответствующее распоряжение подписал и.о. заместителя мэра- начальника департамента городского хозяйства Дмитрий Путров.

Как уточняет пресс-служба горадминистрации, перевод отопительных систем будет производиться поэтапно, в течение нескольких дней.

В сообщении уточняется, что на сегодняшний день к теплоснабжению подключены уже 99 корпусов детских садов и 29 школ.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».