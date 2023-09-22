Томский завод австралийской Solagran до 2030г вложит 500 млн руб. в расширение производства

22 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

ООО «Солагифт» (Томск, структура австралийской биотехнологической компании Solagran) подписало соглашение о продлении срока реализации своего проекта в особой экономической зоне «Томск», сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на департамент инвестиций Томской области.

Отмечается, что соглашение предполагает реализацию проекта до 2030 года и вложение дополнительно 500 млн рублей для строительства научно-производственного комплекса, соответствующего международным стандартам GMP.

«Всего объем инвестиций по проекту, связанному с созданием технологических линий по производству субстанций из растительного сырья, используемых для дальнейшего изготовления лекарственных препаратов и других продуктов на их основе, составит 1,5 млрд рублей, количество рабочих мест — 54», — говорится в сообщении.

На сайте «Солагифта» говорится, что это российско-австралийская биотехнологическая компания, входящая в холдинг Solagran Ltd. Основные направления деятельности компании — исследования, производство и продвижение биологически активных комплексов, полученных из хвойной древесной зелени для применения в области фармакологии, косметологии, пищевой промышленности и сельского хозяйства. Компания зарегистрирована в 2008 году.

«Солагифт» перерабатывает 10 тыс. тонн хвои в год. Производство располагается на трех площадках: в ОЭЗ «Томск» (производство биологически активных субстанций из хвои и готовых потребительских форм), в селе Семилужки Томской области (завод глубокой переработки хвои и первичных хвойных экстрактов), в городе Вышний Волочек Тверской области (завод глубокой переработки хвои сосны и европейской ели). Суммарная площадь производственных помещений — 20 тыс. кв. метров, на предприятиях работает 25 линий.

Согласно ЕГРЮЛ, 51% «Солагифта» принадлежат австралийской Solagran, еще 49% — местному предпринимателю Олегу Москаленко. По данным ФНС, выручка «Солагифта» в последние годы стабильно растет — с 83 млн рублей в 2018 году до 159 млн рублей в 2022 году. По итогам 2021 и 2022 года компания вышла на чистую прибыль, до этого несколько лет показывала чистый убыток.

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа создана в Томске в 2005 году, специализируется на четырех направлениях: IT и электроника, медицина и биотехнологии, новые материалы и нанотехнологии, а также ресурсосберегающие технологии.

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