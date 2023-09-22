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Сегодня и завтра томичей ждут град, грозы и похолодание

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Сегодня во второй половине дня, 22 сентября, и завтра, 23 сентября, в Томске ожидается ухудшение погоды, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Ожидаются дожди, местами сильные, гроза, град, усиление ветра 13-18 м/с, местами шквалистые порывы ветра 20- 25 м/с. Также ожидается понижение температуры воздуха», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей просят соблюдать меры безопасности: не находиться вблизи деревьев, ЛЭП и слабо закрепленных конструкций, а также соблюдать скоростной режим на дорогах.

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