В Томске задержали подростка, пытавшегося поджечь железнодорожное оборудование

22 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: служба корпоративных коммуникаций ЗСЖД – филиала ОАО «РЖД»

Томские транспортные полицейские задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в попытке поджога релейного шкафа на перегоне между станциями Томск-1 и Томск-2, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, около трех недель назад в одном из мессенджеров обвиняемый принял предложение совершить диверсию на железной дороге в черте Томска. Молодой человек изготовил зажигательную смесь и в ночь на 19 сентября попытался повредить железнодорожное оборудование. В итоге его задержали при силовой поддержке СОБРа.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.281 УК РФ. (Покушению на совершение диверсии). Теперь ему грозит до 20 лет колонии.

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