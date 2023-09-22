18+
18+
РЕКЛАМА

В Томске задержали подростка, пытавшегося поджечь железнодорожное оборудование

Происшествия, Томские новости, полиция происшествия оборудование диверсия интересные новости Томска В Томске задержали подростка, пытавшегося поджечь железнодорожное оборудование

Томские транспортные полицейские задержали 16-летнего подростка, подозреваемого в попытке поджога релейного шкафа на перегоне между станциями Томск-1 и Томск-2, сообщает пресс-служба УТ МВД России по СФО.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, около трех недель назад в одном из мессенджеров обвиняемый принял предложение совершить диверсию на железной дороге в черте Томска. Молодой человек изготовил зажигательную смесь и в ночь на 19 сентября попытался повредить железнодорожное оборудование. В итоге его задержали при силовой поддержке СОБРа.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ч.1 ст.281 УК РФ. (Покушению на совершение диверсии). Теперь ему грозит до 20 лет колонии.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Сразу двое томичей стали жертвами мошенников, «сдававших» квартиру

13 сентября 2023
Томские новости

В Томске нашли фотографию с кошкой начала ХХ века

11 сентября 2023
Томские новости

Первый музей славянской мифологии создал для томичей аудиосборник «Мифологических сказок»

11 сентября 2023
Томские новости

Томичи смогут пообщаться с автором проекта модернизации музея «Следственная тюрьма НКВД» на фестивале «Течение»

19 сентября 2023
Томские новости

Томичам расскажут о кухне эпохи авангарда и дизайне интерьеров

19 сентября 2023
Томские новости

Строительство ЖК на ул. Источной, 41а не навредит Татарской слободе Томска — облкомитет

6 сентября 2023
Рассказано

Звуки старинной скрипки. Илья Гайсин из musicAeterna сыграет в Томске на 350-летнем инструменте

16 сентября 2023
Томские новости

Производитель изделий для стоматологии пополнил число резидентов томской ОЭЗ

30 августа 2023
Томские новости

В Томске пройдет танцевальная лаборатория «В паре с объективом»

30 августа 2023
<