В Томске состоится открытый лекторий о городе, его истории и архитектуре

Томский Обзор / Фото: 21 сентября 2023 // Фото: vk.com/flowtomsk

Завтра, 22 сентября, в Томске в рамках фестиваля «Течение» пройдет лекторий, посвященный истории города и изменению его архитектурного облика. Перед участниками выступят эксперты в области археологии, истории, искусства и градозащитники. А завершится мероприятие вечеринкой, сообщают организаторы в группе фестиваля «ВКонтакте».

Лекторий стартует в 14.00 с выступления историка из Новосибирска Натальи Фединой. Она расскажет о памятниках архитектуры в малых городах. Следующим спикером станет археолог Илья Коробейников. Его выступление будет посвящено взаимосвязи археологии и строительства.

В 16.00 перед собравшимися выступит экскурсовод музея «Профессорская квартира» Дина Козлова. Она расскажет об усадьбе Тюменцева. А после от её коллеги по музею Ивана Атапина гости узнают об архитектуре Томска 1990-2000-х годов.

Председатель комитета по сохранению исторического наследия Департамента архитектуры Томска Никита Кирсанов расскажет об истории градозащиты города в 18.00. После этого стартует вечерний public talk «Изменение архитектурного облика Томска: итоги и перспективы развития».

Финальная часть мероприятия — вечеринка на берегу Ушайки — начнется в 20.00.

Лекторий будет проходит в геокуполе с тёплыми пледами, горячим чаем с бургерами и сезонными фруктами. Все желающие смогут спуститься к берегу Ушайки и понаблюдать за природой. А в завершении мероприятия гостей ждет вечеринка с игристым, музыка с виниловых пластинок и фейерверк. Таким образом организаторы отметят год с момента создания «Течения».

Мероприятие пройдет в эко-клубе «Биосфера» по адресу ул. Войлочная, 3. Вход свободный, по предварительной регистрации.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».