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Томичей приглашают на фестиваль сибирской кухни «Томская кулебяка»

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В субботу, 23 сентября, в Томске пройдет Первый фестиваль сибирской кухни «Томская кулебяка». Гостей ждут традиционные угощения, конкурсы, лекции и выступления фольклорных коллективов, сообщает пресс-служба обладминистрации.

На фестивале будут представлены десятки видов кулебяки, состоятся мастер-классы по ее приготовлению, в том числе от специального гостя — шеф-повара русской традиционной кухни Максима Сырникова.

Кроме того, в программе — дегустации, конкурсы, лекторий, выступления фольклорных коллективов из Новосибирской, Омской и Томской областей, Красноярского и Алтайского краев.

Завтра, 22 сентября, в рамках фестиваля в Колледже индустрии питания, торговли и сферы услуг (ул. Ивана Черных, 97) пройдёт мастер-класс по приготовлению кулебяки. Начало в 11.00.

Сам фестиваль состоится 23 сентября на площади перед СФТИ (пер. Томский). Начало в 12.00.

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