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Томич хотел сводить девушку на свидание, но в итоге потерял 8 тыс. рублей

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Томич познакомился в интернете с девушкой, которая предложила сходить на спектакль. В результате мужчина стал жертвой мошенников.

Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, 31-летний томич познакомился с девушкой на сайте знакомств. Новая знакомая предложила сходить на спектакль и прислала ссылку для оплаты билетов.

После того как потерпевший ввёл данные своей банковской карты, произошло списание денежных средств. Сумма ущерба составила более 8 тыс. рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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