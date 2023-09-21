Томичей приглашают на лекцию о многолетней связи русской и немецкой культур

21 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

В субботу, 23 сентября, в Томске пройдет лекция кандидата исторический наук Дмитрия Конькова «Трансформация представлений России и Германии друг о друге в художественных произведениях русских и немецких писателей».

Как отмечают организаторы, мероприятие пройдет в рамках проекта «Открытый лекторий» на базе Российско-немецкого дома. Исследователь расскажет о многолетней связи русской и немецкой культуры, а также истории и политике взаимоотношений России и Германии.

«Выступление ученого позволит узнать много нового, казалось бы, в уже давно знакомых вещах», — отмечают организаторы.

Лекция пройдет 23 сентября по адресу ул. Красноармейская, 71. Начало в 18.00.

Вход свободный, по предварительной записи.

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