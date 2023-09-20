Томичей приглашают на лекцию о «золотом» наследии города

20 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Дом искусств

В субботу, 23 сентября, в областном Доме искусств пройдет лекция «Золотое» наследие Томска». Автор Алина Багинская расскажет о золотой лихорадке в Томске во второй половине XIX века, сообщают организаторы.

«Лекция будет посвящена периоду, когда в Сибири начала развиваться золотодобыча. Акцент будет сделан на золотопромышленниках, которые оставили после себя „золотое“ наследие томичам. Как материальное — здания, которые были построены за их счет, и что в них раньше располагалось, так и нематериальное — влияние на банковскую систему, образование», — рассказала «Томскому Обзору» Алина Багинская.

Гостям обещают много фотографий старинного Томска и историй судеб знаменитых (и не очень) золотопромышленников.

Лекция стартует в 14.00 по адресу: ул. Шишкова, 10. Стоимость билетов — 450 рублей, купить их можно по ссылке.

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