Шесть исторических домов Томска утратили архитектурный облик после капремонта — власти

20 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Архитектурный облик шести исторических зданий Томска пострадал после проведенного в 2023 году капитального ремонта их крыш. Так, на некоторых зданиях вместо фальцевой кровли установлен профлист, появились непропорциональные ограждения и другое, сообщает РИА Томск со ссылкой на городской департамент архитектуры и градостроительства.

Из ответа на запрос агентства следует, что в 2023 году в городской департамент архитектуры от жителей города поступают жалобы на то, что в результате проведенного капремонта был нарушен облик зданий, представляющих историко-архитектурную ценность, но не относящихся к объектам культурного наследия.

«Как минимум шесть из них (исторических домов) утратили свой архитектурный облик и свои эстетические качества после проведения капитального ремонта крыши (точнее, после сноса старой крыши и сооружения новой). Это дома по улицам Пушкина, 6; Розы Люксембург, 46 и 78; Белозерская, 26, Яковлева, 79; Шишкова, 38», — сказано в ответе.

По данным департамента, на домах в 2023 году в результате капремонта установлены кровля из профлиста, непропорциональные ограждения, дисгармоничные слуховые окна, упрощенно оформлены карнизы. Кроме того, работы были выполнены без утверждения паспортов фасадов и согласования с департаментом архитектуры и градостроительства, несмотря на то, что дом на Пушкина, 6 находится в охранной зоне федерального памятника — Воскресенской церкви.

«Несколько лучше обстоят дела на объектах, на которых имеется декор (речь идет о четырех подобных домах — Алтайская, 46, Октябрьская, 52, Совпартшкольный, 6 и Никитина, 15): в результате совещаний и писем, направленных в региональный фонд администрацией города Томска, на данные объекты были выделены дополнительные средства на изготовление декоративных элементов», — сказано в ответе.

Всего в 2023 году фонд капремонта планирует отремонтировать чуть более 200 домов и подготовить проекты для ремонта еще 100 домов. В этом году в список на капремонт были включены 10 домов-памятников: Нахимова, 4а, Карла Маркса, 18, Мельничная, 38, Розы Люксембург, 43, Крылова, 6, Никитина, 3, Татарская, 3 и 29, а также переулок Комсомольский, 16 и проспект Ленина, 70.

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