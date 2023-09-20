18+
18+
РЕКЛАМА

Томичи переезжают вместе с «Ростелекомом»

Ростелеком, Томские новости, Ростелеком интернет фильмы смотреть онлайн подключение к интернету интересные новости Томска Томичи переезжают вместе с «Ростелекомом»

«Ростелеком» в Томской области предлагает своим абонентам при смене места жительства в пределах региона, выгодно «перевезти» услуги оператора. В первом полугодии сервисом «Переезд» воспользовалось около 3 000 клиентов томского филиала компании.

Предложение позволяет бесплатно и быстро перенести текущий пакет услуг пользователя, при этом по новому адресу оператор предоставляет скидку до 50% в текущем и следующем месяце. В зависимости от технической возможности «переезд» займет от одного до трех дней. Все покупки и бонусы в личном кабинете абонента сохраняются.

«Смена жилья — всегда хлопотное и трудозатратное мероприятие. Мы думаем о наших клиентах и берем на себя все заботы о доступе в интернет на новом месте. Наши специалисты помогут подключить услуги наилучшим образом, при необходимости заменят старое оборудование или установят дополнительное, настроят сеть и проконсультируют по тарифам», — подчеркнул директор Томского филиала Алексей Махорин.

При планируемом переезде в квартиру, где еще проходят ремонтные работы, оператор проводит предмонтажные мероприятия по организации линий связи. Специалисты выезжают по адресу, вместе с абонентом определяют расположение роутера, ПК и ТВ, рассчитывают сколько понадобится сетевого кабеля и оставляют его клиенту.

Для оформления заявки на перенос услуг пользователю необходимо заполнить форму в личном кабинете на сайте провайдера либо в мобильном приложении «Мой Ростелеком» или обратиться по номеру 8 800 100 08 00.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Аналитика Yota: самые популярные у молодежи Томска телефоны

25 августа 2023
Томские новости

Томичей приглашают на юбилейную выставку Татьяны Беглюк

24 августа 2023
Томские новости

Суд оштрафовал казанского подрядчика за срыв сроков благоустройства парка в Томске на 24 млн рублей

6 сентября 2023
Томские новости

Лучше оригинала. В Светлом прошел первый кавер-фестиваль, приуроченный к юбилею поселка

18 сентября 2023
Томские новости

Томичей приглашают на «Цветочный вечер» в «Профессорскую квартиру»

4 сентября 2023
Томские новости

На Коммунальном мосту в Томске нанесли разметку

8 сентября 2023
Томские новости

Власти Томска планируют в сентябре привести в порядок набережную Ушайки у БКЗ

22 августа 2023
Томские новости

ОЭЗ «Томск» не нашла подрядчика для строительства инжинирингового центра за 1,2 млрд рублей

22 августа 2023
Томские новости

Право на комплексное развитие территории напротив колонии в Томске выставлено на торги

13 сентября 2023
<