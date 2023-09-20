Томичи переезжают вместе с «Ростелекомом»

20 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба Томского филиала ПАО «Ростелеком»

«Ростелеком» в Томской области предлагает своим абонентам при смене места жительства в пределах региона, выгодно «перевезти» услуги оператора. В первом полугодии сервисом «Переезд» воспользовалось около 3 000 клиентов томского филиала компании.

Предложение позволяет бесплатно и быстро перенести текущий пакет услуг пользователя, при этом по новому адресу оператор предоставляет скидку до 50% в текущем и следующем месяце. В зависимости от технической возможности «переезд» займет от одного до трех дней. Все покупки и бонусы в личном кабинете абонента сохраняются.

«Смена жилья — всегда хлопотное и трудозатратное мероприятие. Мы думаем о наших клиентах и берем на себя все заботы о доступе в интернет на новом месте. Наши специалисты помогут подключить услуги наилучшим образом, при необходимости заменят старое оборудование или установят дополнительное, настроят сеть и проконсультируют по тарифам», — подчеркнул директор Томского филиала Алексей Махорин.

При планируемом переезде в квартиру, где еще проходят ремонтные работы, оператор проводит предмонтажные мероприятия по организации линий связи. Специалисты выезжают по адресу, вместе с абонентом определяют расположение роутера, ПК и ТВ, рассчитывают сколько понадобится сетевого кабеля и оставляют его клиенту.

Для оформления заявки на перенос услуг пользователю необходимо заполнить форму в личном кабинете на сайте провайдера либо в мобильном приложении «Мой Ростелеком» или обратиться по номеру 8 800 100 08 00.

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