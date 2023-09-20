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В томском сквере обустроят инклюзивную детскую площадку

Городское благоустройство, Социальная сфера, Томские новости, мэрия социальщина поддержка детей интересные новости Томска В томском сквере обустроят инклюзивную детскую площадку

В Томске в Кулагинском сквере идет установка детской площадки, предназначенной для детей с ограниченными возможностями здоровья, сообщает пресс-служба мэрии.

Здесь уже обустроили бетонное основание для надежного крепления элементов объекта, а также сделали асфальтовое покрытие, которое послужит основой для безопасного резинового покрытия.

В сквере уже появились качели и карусель, на которых могут кататься люди в инвалидной коляске, а также прочие элементы. В ближайшее время они начнут свою работу для всех посетителей Кулагинского сквера.

«В нашем городе немного детских площадок, где установлены такие элементы. Поэтому мы рады такой инициативе от соцпартнеров. Администрация внимательно подошла к изучению сертификатов на площадку, поскольку она должна быть комфортна и безопасна. И, конечно же, очень прошу гостей сквера бережно относиться к новым качелям и каруселям, пусть они прослужат как можно дольше», — рассказал глава администрации Советского района Вячеслав Шипицын.

В пресс-службе уточняют, что средства на приобретение элементов площадки предоставил соцпартнер.

Фото: пресс-служба мэрии

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