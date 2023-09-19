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В Томске на Красноармейской высадили живую изгородь

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В Томске на ул. Красноармейской высадили живую изгородь из альпийской смородины и липы, сообщает пресс-служба мэрии.

Деревья и кустарники появились на участке от ул. Косарева до сквера студотрядов.

«Мы выбрали именно эти растения, поскольку они хорошо подходят для городской среды. Альпийская смородина довольно неприхотливая, выносливая, переносит морозы и хорошо подходит для формирования плотной живой изгороди. Липы, посаженные на достаточном расстоянии друг от друга, по мере роста сформируют красивую крону», — рассказала председатель комитета озеленения и природного комплекса городского департамента дорожной деятельности и благоустройства мэрии Томска Лина Островская.

Работы по озеленению прошли в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В этом году планируется обустроить порядка 20 тысяч кв. м газонов. Кроме того, профильный департамент точечно проводит дополнительное озеленение — высадку деревьев и кустарников, там, где это требуется.

Фото: пресс-служба мэрии

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