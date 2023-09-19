18+
18+
РЕКЛАМА

Научке ТГУ подарили библиотеку Эдисона Денисова

Книги, Книги в Томске, ТГУ, Томские новости, ТГУ образование вуз наука научная библиотека интересные новости Томска Научке ТГУ подарили библиотеку Эдисона Денисова

Личная библиотека выдающегося композитора Эдисона Денисова была подарена Научке Томского государственного университета. Собрание книг передала вторая жена музыканта Екатерина Денисова-Брюжман как свидетельство особого отношения её мужа к своей Alma Mater, сообщается на сайте НБ ТГУ.

Передача библиотеки Эдисона Денисова состоялась в Москве 21–23 июля 2023 года. Со стороны Научной библиотеки ТГУ в ней участвовали директор Артем Васильев и заведующий отделом рукописей и книжных памятников Кирилл Конев. Библиотека Эдисона Денисова в объеме 88 коробок прибыла в НБ ТГУ в конце июля. Она будет храниться в основном фонде как единый коллекционный массив. В настоящее время идет обработка дара — документы систематизируют и каталогизируют.

Библиотека содержит около 5 тыс. единиц хранения: из них около 1 200 музыкальных пластинок, в том числе коллекционных, 1 100 нот и партитур. В ней особенно много изданий на французском языке. Большинство книг имеют владельческую запись Эдисона Денисова.

— Передача этого собрания в Научную библиотеку ТГУ — символический акт: это и логическое возвращение интеллектуального фонда, накопленного Денисовым за всю жизнь, и дань благодарности родному городу и родному университету. При жизни Эдисона мы никогда не поднимали этого вопроса, но я уверена, что он одобрил бы мой шаг. Мое условие при передаче фонда — дать возможность им пользоваться всем посетителям библиотеки. То есть библиотека Денисова должна быть востребована, должна «жить», — рассказала Екатерина Денисова-Брюжман.

По её словам, очень ценной частью библиотеки являются партитуры зарубежных композиторов. Таковой является, например, многотомная партитура оперы француза Оливье Мессиана «Франциск Ассизский». Кроме того, некоторые книги и партитуры отмечены дарственными надписями их авторов: среди наиболее известных имен — Дмитрий Шостакович, Владимир Войнович, Алла Демидова, а также знаменитые западные музыканты.

Подписи в книгах из библиотеки Денисова
Фото: Научная библиотека ТГУ

Теперь в Научной библиотеке ТГУ планируют организовать цикл мероприятий, посвященных Эдисону Денисову, выставки изданий из личной библиотеки.

— Важнейшая задача — обеспечить доступ к библиотеке для студентов ТГУ, а также музыкантов, учащихся, исследователей. Совместно с Томской областной государственной филармонией и Томским музыкальным колледжем, который окончил Эдисон Васильевич и который теперь носит его имя, будем организовывать масштабные события для томичей. Вместе с Екатериной Олеговной планируем в 2024 году приступить к подготовке каталога-альбома изданий с дарственными записями. Многочисленный фонд виниловых пластинок может стать основой для организации особого арт-пространства в Научной библиотеке», — отметил директор Научной библиотеки ТГУ Артем Васильев.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В Томске нашли фотографию с кошкой начала ХХ века

11 сентября 2023
Томские новости

Сразу двое томичей стали жертвами мошенников, «сдававших» квартиру

13 сентября 2023
Томские новости

Томские гиревики привезли медали с международных соревнований

14 сентября 2023
Томские новости

В Томске демонтируют забор на Набережной реки Ушайки

21 августа 2023
Томские новости

Томские ученые создали первые отечественные мембраны для очистки крови

30 августа 2023
Томские новости

Томич выдумал историю о краже 1,7 млн рублей, которые он потратил на ставки на киберспорт

8 сентября 2023
Томские новости

Камень, ножницы, бумага — политех. Первокурсники ТПУ отметили свой праздник

3 сентября 2023
Томские новости

Томичей приглашают на просмотр фильма о последних днях сталинского режима

12 сентября 2023
Томские новости

Томский сыр стал лучшим на международном конкурсе во Франции

12 сентября 2023
<