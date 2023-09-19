Научке ТГУ подарили библиотеку Эдисона Денисова

Томский Обзор / Фото: 19 сентября 2023 // Фото: lib.tsu.ru

Личная библиотека выдающегося композитора Эдисона Денисова была подарена Научке Томского государственного университета. Собрание книг передала вторая жена музыканта Екатерина Денисова-Брюжман как свидетельство особого отношения её мужа к своей Alma Mater, сообщается на сайте НБ ТГУ.

Передача библиотеки Эдисона Денисова состоялась в Москве 21–23 июля 2023 года. Со стороны Научной библиотеки ТГУ в ней участвовали директор Артем Васильев и заведующий отделом рукописей и книжных памятников Кирилл Конев. Библиотека Эдисона Денисова в объеме 88 коробок прибыла в НБ ТГУ в конце июля. Она будет храниться в основном фонде как единый коллекционный массив. В настоящее время идет обработка дара — документы систематизируют и каталогизируют.

Библиотека содержит около 5 тыс. единиц хранения: из них около 1 200 музыкальных пластинок, в том числе коллекционных, 1 100 нот и партитур. В ней особенно много изданий на французском языке. Большинство книг имеют владельческую запись Эдисона Денисова.

— Передача этого собрания в Научную библиотеку ТГУ — символический акт: это и логическое возвращение интеллектуального фонда, накопленного Денисовым за всю жизнь, и дань благодарности родному городу и родному университету. При жизни Эдисона мы никогда не поднимали этого вопроса, но я уверена, что он одобрил бы мой шаг. Мое условие при передаче фонда — дать возможность им пользоваться всем посетителям библиотеки. То есть библиотека Денисова должна быть востребована, должна «жить», — рассказала Екатерина Денисова-Брюжман.

По её словам, очень ценной частью библиотеки являются партитуры зарубежных композиторов. Таковой является, например, многотомная партитура оперы француза Оливье Мессиана «Франциск Ассизский». Кроме того, некоторые книги и партитуры отмечены дарственными надписями их авторов: среди наиболее известных имен — Дмитрий Шостакович, Владимир Войнович, Алла Демидова, а также знаменитые западные музыканты.

Подписи в книгах из библиотеки Денисова Фото: Научная библиотека ТГУ

Теперь в Научной библиотеке ТГУ планируют организовать цикл мероприятий, посвященных Эдисону Денисову, выставки изданий из личной библиотеки.

— Важнейшая задача — обеспечить доступ к библиотеке для студентов ТГУ, а также музыкантов, учащихся, исследователей. Совместно с Томской областной государственной филармонией и Томским музыкальным колледжем, который окончил Эдисон Васильевич и который теперь носит его имя, будем организовывать масштабные события для томичей. Вместе с Екатериной Олеговной планируем в 2024 году приступить к подготовке каталога-альбома изданий с дарственными записями. Многочисленный фонд виниловых пластинок может стать основой для организации особого арт-пространства в Научной библиотеке», — отметил директор Научной библиотеки ТГУ Артем Васильев.

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