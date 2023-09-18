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Новый резидент ОЭЗ «Томск» вложит почти 30 млн рублей в производство систем машинного зрения

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ООО «Технологии машинного зрения» (ТМЗ) стало новым резидентом Особой экономической зоны «Томск» (ОЭЗ «Томск), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на департамент инвестиций Томской области.

«Компанией планируется строительство лабораторно-производственного корпуса площадью 300 кв. метров для размещения производства систем машинного зрения, измерителей диаметра и эксцентричности, комплексов для контроля качества бронированного кабеля, изоляции, контроля толщины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что объем инвестиций в проект составит 28,7 млн рублей, будет создано 20 рабочих мест. Компания стала 40-вым резидентом ОЭЗ «Томск»

ООО «ТМЗ», по данным ЕГРЮЛ, было зарегистрировано в 2019 году в Томске. Единственным владельцем компании является ее гендиректор Сергей Корнелик. В 2022 году ООО получило 9,8 млн рублей выручки, что в 17 раз больше, чем в 2020 году. В 2019 году ТМЗ не фиксировало выручку.

Особая экономическая зона технико-внедренческого типа создана в Томске в 2005 году, расположена на двух площадках — на северной окраине города (вблизи Северного промузла) и на восточной (близ Академгородка). Томская ОЭЗ специализируется на четырех направлениях: IT и электроника, медицина и биотехнологии, новые материалы и нанотехнологии, а также ресурсосберегающие технологии.

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