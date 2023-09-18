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Новый мэр Томска вступил в должность

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Сегодня, 18 сентября, в Международном культурном центре Томского политеха состоялась инаугурация нового мэра Томска Дмитрия Махини. Мероприятие прошло в рамках внеочередного собрания Думы города, передает пресс-служба горадминистрации.

Дмитрий Махиня в присутствии губернатора Томской области Владимира Мазура, председателя Законодательной Думы Томской области Оксаны Козловской, спикера Чингиса Акатаева и депутатов Думы Томска, представителей органов власти и общественности произнес слова присяги.

С этого момента Дмитрий Махиня официально вступил в должность мэра Томска.

«С сегодняшнего дня я становлюсь частью управленческой команды региона. Я отдаю себе отчет в том, что процветание Томска зависит от наших совместных действий, направленных на повышение благосостояния населения города. Поэтому я намерен сотрудничать со всеми представителями власти, общественности и бизнеса. Постараемся достигать намеченных целей так, как это начертано на гербе города — «Трудом и знанием», — сказал Дмитрий Махиня в выступлении после инаугурации.

Дмитрий Махиня родился 3 сентября 1982 года в Северо-Казахстанской области (Казахстан). В 2005 году с красным дипломом окончил Омский государственный университет по специальности «Юриспруденция».

С 2005 по 2006 годы работал помощником прокурора Знаменского района Омской области. С 2006 года работал главным специалистом правового отдела, заместителем начальника отдела договорных отношений, заместителем начальника управления государственной собственности, начальником управления делами, государственной службы и кадров, начальником департаментом организации деятельности Министерства имущественных отношений Омской области. С 2015 по 2017 годы по совместительству с основным местом работы преподавал на кафедре гражданского права Омской юридической академии. В январе 2019 года был назначен вице-мэром, директором департамента имущественных отношений администрации Омска.

Напомним, прямые выборы мэра Томска были заменены конкурсной процедурой осенью 2022 года. Весной 2023 года на первый конкурс заявились восемь кандидатов. Тогда комиссия выбрала в качестве претендентов на пост мэра депутата облдумы Максима Лучшев и и.о. мэра Томска Михаила Ратнера. Планировалось, что 11 апреля в ходе тайного голосования депутаты выберут одного из них, но оба сняли свои кандидатуры и выборы были признаны несостоявшимися.

В начале лета городские депутаты назначили новый конкурс по отбору кандидатов на пост градоначальника. Документы на участие в конкурсе подали также восемь кандидатов, из которых комиссия выбрала троих: заммэра Омска Махиню, директора МУП «Асиновский единый ресурсный центр» Александра Вульфа и юриста Игоря Альховского.

Ранее занимавший пост мэра Томска Иван Кляйн находится под домашним арестом по второму делу о злоупотреблении полномочиями.

Фото: Серафима Кузина

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