В Томске отрегулировали светофор на въезде в город на ул. Нахимова

Специалисты МКУ «Центр организации дорожного движения» провели регулировку светофора на въезде в город на ул. Нахимова.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, затор образовался из-за большого количества людей, возвращающихся в город. Кроме того, влияние оказало перекрытие съезда на Московский тракт — до 1 октября рабочие монтируют там ливневку.

«Сейчас идут последние теплые деньки, естественно, что многие проводят время за городом. Поэтому в вечернее время могут образовываться заторы, поскольку люди возвращаются назад. Сейчас изменили режим работы светофора, проезд в „часы пик“ будет гораздо быстрее», — цитирует пресс-служба и.о. директора МКУ «Центра организации дорожного движения» Эдуард Галоян.

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