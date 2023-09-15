Сибиряки предпочитают льготную ипотеку — аналитики Сбербанка

15 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

Специалисты выяснили, что сибиряки предпочитают льготную ипотеку. Такие данные были получены в ходе анализа спроса клиентов Сбербанка на льготные программы ипотечного кредитования за восемь месяцев 2023-го года.

Как уточняют в пресс-службе банка, наибольшей популярностью пользуется семейная ипотека. В Томске объем выдач по данной программе составляет более чем 2,6 млрд рублей. А общая сумма финансирования по Сибири превысила 50,5 млрд рублей.

Тенденция популярности семейной ипотеки прослеживается во всех регионах присутствия Сибирского банка, кроме Омской области. Здесь клиенты чаще обращались за ипотечными кредитами по «Госпрограмме 2020».

По данным специалистов, за три летних месяца банк выдал в объёме на 6,5% больше, чем в период с января по май. Всего по льготным ипотечным программам жители СФО взяли в Сбербанке более 103 млрд рублей.

— Сбер сегодня старается быть актуальным для каждой социальной группы, предлагая решения для клиентов всех категорий. Льготная ипотека с господдержкой — важный элемент поддержки и гарантия стабильности для молодых семей, которые хотят строить свое будущее в новом доме».

На семейную ипотеку могут претендовать молодые семьи с одним ребенком в возрасте не старше пяти лет, либо с двумя или более детьми, а также семьи, в которых родился ребенок с ограниченными возможностями здоровья. Минимальная сумма кредита — 300 тысяч рублей, а максимальная (для сибирских городов) — 6 миллионов рублей. Срок кредита — от года до тридцати со ставкой от 5,3%, — Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка ПАО Сбербанк.

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