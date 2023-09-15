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На службу в томский УФСИН поступили семь хвостатых «новобранцев»

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Семь щенков из племенного питомника УФСИН по Омской области прибыли на службу в Томскую область. Их уже распределили по будущим местам работы.

«Хвостатые „новобранцы“ — 4-месячные немецкие овчарки, подвижные, активные, требующие постоянного внимания», — говорится в сообщении пресс-службы регионального УФСИН.

Щенков уже распределили по учреждениями. Четверо отправились в ИК-2, по одному в ЛИУ-1, СИЗО-1, СИЗО-2. Все они попали на воспитание к опытным кинологам.

Пока у животных 30-дневный карантин, отведенный на социализацию и адаптацию к новым условиям. В это время специалисты устанавливают контакты с щенками — кормят, играют, общаются.

Затем начнется освоение общего курса дрессировки: выполнение команд, преодоление препятствий, и специального курса: следовая работа, поиск и задержание преступников на открытой местности, в транспорте и помещениях, обнаружение наркотических средств, оружия, боеприпасов и взрывных устройств. В 11 месяцев «новобранцам» предстоит сдавать экзамен компетентному жюри. «Отличники» получат допуск к службе.

Сейчас штат кинологической службы — 114 немецких, бельгийских и восточно–европейских овчарок. Под руководством специалистов-кинологов они постоянно участвуют в сборах, соревнованиях, показательных выступлениях. По мнению начальника кинологической службы Романа Хило, главное условие успешной дрессировки собак — это любовь к животным, качественная теоретическая подготовка и постоянная отработка практических навыков.

Фото: УФСИН по Томской области

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