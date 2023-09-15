В ближайшие дни томичей ждут неблагоприятные метеоусловия

15 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Неблагоприятные метеорологические условия ждут томичей с сегодняшнего дня до 18.00 воскресенья, 18 сентября, сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«На территории Томска ожидаются неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) 1 степени опасности, способствующие накоплению вредных примесей в атмосфере», — говорится в сообщении.

Уточняется, что объявление прогноза НМУ не связано со сверхнормативными или аварийными выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от промышленных предприятий. Наступление такого режима происходит в случае проявления определенных метеорологических условий (ослабление ветра, штиль, туманы, образование задерживающих слоев инверсии температуры), способствующими накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

В связи с получением данного прогноза предприятия обязаны провести согласованные в установленном порядке мероприятия и обеспечить сокращение выбросов загрязняющих веществ на 15-20%.

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Во время действия прогноза НМУ томичам рекомендуют максимально отказаться от использования личных автомобилей, а при планировании поездок отдавать приоритет электрическому и газомоторному транспорту.

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