Экс-глав департамента финобеспечения Томской области подозревают в растратах

15 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Следственное управление СКР по Томской области возбудило уголовные дела о растратах в отношении двух бывших начальников департамента финансово-ресурсного обеспечения региона, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По версии следствия, один из подозреваемых с 2013 по 2022 годы, зная, что средства фонда непредвиденных расходов не могут быть направлены на аренду жилья, подготовил распоряжения обладминистрации об использовании этих средств и подписал от имени департамента договоры аренды жилья для помощника одного из заместителей губернатора Томской области и руководителя Сибирского центра Фонда перспективных исследований.

«После этого он отдал незаконное распоряжение подчиненным сотрудникам бухгалтерии департамента об оплате аренды жилых помещений, в результате чего с расчетного счета департамента было списано более 3 млн рублей», — говорится в сообщении.

Второй подозреваемый, по версии следствия, в июне 2022 года также подписал договор аренды жилья для руководителя Сибирского центра Фонда перспективных исследований и дал распоряжение подчиненным сотрудникам бухгалтерии об оплате его аренды, на основании чего с расчетного счета департамента было перечислено более 200 тыс. рублей.

Уголовные дела возбудили по ч.3 ст.160 УК РФ (растрата, совершенная лицом с использованием своего служебного положения) и ч.4 ст.160 УК РФ (растрата, совершенная должностным лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере).

В свою очередь правоохранительных органах «Интерфаксу» уточнили, что речь идет об Александре Шатовиче и Андрее Конинине.

Как сообщалось, Шатович вышел на пенсию в мае 2022 года. Он возглавлял финансово-хозяйственное управление региона с 2002 года, в 2011 году управление было переименовано в департамент.

В октябре стало известно, что региональное следственное управление СКР по материалам УФСБ по Томской области возбудило два уголовных дела о растрате в отношении Шатовича.

По версии следствия, он обеспечил чиновникам обладминистрации договоры медстрахования, предусматривающие оплату медуслуг и санаторно-курортного лечения за границей. Деньги выделялись из не предназначенного для этого правительственного фонда непредвиденных расходов. Сумма перечисленных средств составила порядка 9 млн рублей.

После увольнения Шатовича департамент возглавлял Конинин. В декабре 2022 года на пост начальника департамента назначили Ольгу Крылову, которая работала в должности заместителя. Конинин вновь стал замруководителя департамента.

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