Начинается прием заявок на грантовый конкурс «Родные города» для инициативных жителей Томской области
Сегодня, 18 сентября, программа социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» запускает новый сезон грантового конкурса. До 31 октября на платформе «Родные города» активисты и общественные организации из Томска, Каргасокского и Парабельского районов смогут подать заявку на получение финансовой и экспертной поддержки своих социальных проектов.
Приоритетные направления грантового конкурса — создание комфортной среды для жизни, культура, образование, экология и спорт. Главный критерий получения гранта — гарантия социального эффекта. Победители конкурса будут определены в феврале 2024 года по итогам экспертной оценки и публичной защиты проектов.
Нововведением грантового конкурса в этом году станет экспертная экспресс-оценка в первые две недели заявочной кампании. Все, кто подаст заявку с 18 сентября по 6 октября, получат индивидуальную консультацию от экспертов по тому, как доработать свой проект. 3 октября эксперты проведут в Томске очное обучение для всех желающих, расскажут о том, как придумать идею проекта и заполнить заявку.
Грантовый конкурс «Родные города» реализуется с 2014 года при поддержке «Газпромнефть-Востока», за это время финансовую и экспертную поддержку получили более 130 участников.
«В регионах живут талантливые и активные люди, которые точно знают, что нужно их родному городу, но не всегда понимают, как именно „показать“ свою идею. Поэтому в этом году мы усилили нашу работу с заявителями — привлекли большое количество экспертов для того, чтобы они не только оценивали заявки, но и вместе с их авторами дорабатывали проекты. В этом и есть наша главная задача — помогать неравнодушным жителям города в реализации их идей», — отметила директор программы социальных инвестиций «Родные города» Ярина Сугакова.
«Через грантовый конкурс „Газпром нефти“ мы не просто поддерживаем социальные проекты, способствуем самореализации инициативных жителей города. Когда люди сами участвуют в преобразованиях, делают то, что им нравится — эффект от реализации проектов становится гораздо ощутимее и длительнее. С каждым годом поддержанные нами инициативы делают город событийно привлекательнее для жизни, многие проекты после завершения гранта продолжают развиваться, а победители грантового конкурса становятся социальными предпринимателями», — сказал генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Иван Раздобудько.
Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»
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