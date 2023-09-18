Начинается прием заявок на грантовый конкурс «Родные города» для инициативных жителей Томской области

18 сентября 2023 / Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток» / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Сегодня, 18 сентября, программа социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» запускает новый сезон грантового конкурса. До 31 октября на платформе «Родные города» активисты и общественные организации из Томска, Каргасокского и Парабельского районов смогут подать заявку на получение финансовой и экспертной поддержки своих социальных проектов.

Приоритетные направления грантового конкурса — создание комфортной среды для жизни, культура, образование, экология и спорт. Главный критерий получения гранта — гарантия социального эффекта. Победители конкурса будут определены в феврале 2024 года по итогам экспертной оценки и публичной защиты проектов.

Нововведением грантового конкурса в этом году станет экспертная экспресс-оценка в первые две недели заявочной кампании. Все, кто подаст заявку с 18 сентября по 6 октября, получат индивидуальную консультацию от экспертов по тому, как доработать свой проект. 3 октября эксперты проведут в Томске очное обучение для всех желающих, расскажут о том, как придумать идею проекта и заполнить заявку.

Грантовый конкурс «Родные города» реализуется с 2014 года при поддержке «Газпромнефть-Востока», за это время финансовую и экспертную поддержку получили более 130 участников.

«В регионах живут талантливые и активные люди, которые точно знают, что нужно их родному городу, но не всегда понимают, как именно „показать“ свою идею. Поэтому в этом году мы усилили нашу работу с заявителями — привлекли большое количество экспертов для того, чтобы они не только оценивали заявки, но и вместе с их авторами дорабатывали проекты. В этом и есть наша главная задача — помогать неравнодушным жителям города в реализации их идей», — отметила директор программы социальных инвестиций «Родные города» Ярина Сугакова.

«Через грантовый конкурс „Газпром нефти“ мы не просто поддерживаем социальные проекты, способствуем самореализации инициативных жителей города. Когда люди сами участвуют в преобразованиях, делают то, что им нравится — эффект от реализации проектов становится гораздо ощутимее и длительнее. С каждым годом поддержанные нами инициативы делают город событийно привлекательнее для жизни, многие проекты после завершения гранта продолжают развиваться, а победители грантового конкурса становятся социальными предпринимателями», — сказал генеральный директор «Газпромнефть-Востока» Иван Раздобудько.

Фото: пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

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