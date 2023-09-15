«Газпромнефть-Восток» и «Томский Обзор» запустили экологический проект о краснокнижных растениях региона

15 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Константин Попов

Как редкие растения попадают в Красную Книгу Томской области, где узнать о местах их произрастания и что важно делать для спасения флоры региона? Разбираемся в специальном экологическом проекте «Ботаникум», который подготовлен «Газпромнефть-Востоком» в партнерстве с «Томским Обзором».

Вместе мы исследуем лесные просторы и узнаем с помощью ученых-ботаников интересные факты о редкой флоре. Предусмотрено девять выпусков, в каждом — истории краснокнижных растений нашего региона. Не все из них вы сможете встретить в природе самостоятельно, а красочные ботанические иллюстрации помогут узнать, как выглядят эти любопытные обитатели лесов и болот.

Научные консультанты проекта — Дмитрий Кропачев, начальник отдела по науке Васюганского заповедника, Ирина Волкова, доцент кафедры ботаники Биологического института НИ ТГУ, Наталья Чернова из Института мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения РАН, а также Алексей Прокопьев, старший научный сотрудник лаборатории редких растений Сибирского ботанического сада ТГУ.

— Для нас, как для компании, которая ответственно подходит к сохранению природных ресурсов в регионе нашей деятельности, интересны научно-популярные, просветительские и при этом не скучные для самых разных читателей проекты. Цифровые решения помогают рассказывать и о том, что предпринимает «Газпромнефть-Восток» в части экологических инициатив, и об удивительной флоре Томской области, — Наталья Рапопорт, начальник отдела охраны окружающей среды «Газпромнефть-Востока».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».