18+
18+
РЕКЛАМА

«Газпромнефть-Восток» и «Томский Обзор» запустили экологический проект о краснокнижных растениях региона

Ботаникум, Газпромнефть-Восток, Томские новости, растения газпромнефть красная книги сибирь цветы новости интересное томск регион 70 «Газпромнефть-Восток» и «Томский Обзор» запустили экологический проект о краснокнижных растениях региона

Как редкие растения попадают в Красную Книгу Томской области, где узнать о местах их произрастания и что важно делать для спасения флоры региона? Разбираемся в специальном экологическом проекте «Ботаникум», который подготовлен «Газпромнефть-Востоком» в партнерстве с «Томским Обзором».

Вместе мы исследуем лесные просторы и узнаем с помощью ученых-ботаников интересные факты о редкой флоре. Предусмотрено девять выпусков, в каждом — истории краснокнижных растений нашего региона. Не все из них вы сможете встретить в природе самостоятельно, а красочные ботанические иллюстрации помогут узнать, как выглядят эти любопытные обитатели лесов и болот.

Научные консультанты проекта — Дмитрий Кропачев, начальник отдела по науке Васюганского заповедника, Ирина Волкова, доцент кафедры ботаники Биологического института НИ ТГУ, Наталья Чернова из Института мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения РАН, а также Алексей Прокопьев, старший научный сотрудник лаборатории редких растений Сибирского ботанического сада ТГУ.

— Для нас, как для компании, которая ответственно подходит к сохранению природных ресурсов в регионе нашей деятельности, интересны научно-популярные, просветительские и при этом не скучные для самых разных читателей проекты. Цифровые решения помогают рассказывать и о том, что предпринимает «Газпромнефть-Восток» в части экологических инициатив, и об удивительной флоре Томской области, — Наталья Рапопорт, начальник отдела охраны окружающей среды «Газпромнефть-Востока».

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В профессиональный праздник лучшие сотрудники «Газпромнефть-Востока» получили награды

12 сентября 2023
Томские новости

В Томской области отремонтируют 36 километров трассы Мельниково-Изовка за 845,8 млн рублей

23 августа 2023
Томские новости

На книжном фестиваля в Томске эксперты обсудят нескучные путеводители

7 сентября 2023
Томские новости

Два десятка сообщений об упавших деревьях поступило в оперативно-дежурную службу Томска после грозы

26 августа 2023
Томские новости

Томский ИХТЦ разработает и запустит производство химвеществ для микроэлектроники

24 августа 2023
Томские новости

АФК «Система» договорилась с томскими властями о строительстве R&D-центра в регионе

11 сентября 2023
Томские новости

Экипаж из Томской области победил на этапе Кубка Сибири по трофи-рейдам

23 августа 2023
Томские новости

В Томске при поддержке «Газпромнефть-Востока» открыли обновленный двор с муралом

30 августа 2023
Томские новости

Завтра в Томске начнется асфальтирование примыканий на северной стороне Коммунального моста

2 сентября 2023
<