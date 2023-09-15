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Томский «Аэрощуп» запущен в серийное производство

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Накануне, 14 сентября, в Томском государственном университете состоялось официальное открытие серийного производства российского оборудования ООО «ТЭК-Аэрощуп», разработанного учеными ТГУ для очистки водоемов от нефти и нефтепродуктов, сообщает пресс-служба вуза.

Компания является совместным предприятием МИП «Аэрощуп» ТГУ и ООО ИСЦ «Эринтек». Открытие прошло в рамках рабочего совещания, приуроченного к 20-летию запуска одноименной технологии. Первым объектом, на котором был применен «Аэрощуп» ТГУ, стало озеро Щучье в Заполярье, занесенное в Книгу рекордов Гиннесса как объект, пострадавший в результате одного из крупнейших в истории наземного разлива нефти.

Оборудование будет продаваться нефтедобывающим компаниям. После обучения работать с ним смогут сотрудники отделов охраны окружающей среды либо специалисты профильных служб, которых нефтяники приглашают для очистки объектов на территории, где компания ведет добычу.

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