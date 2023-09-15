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Ночью в Томске перекроют съезд с Коммунального моста на Московский тракт

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В ночь на субботу, 16 сентября, в Томске перекроют съезд с Коммунального моста на Московский тракт.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, ограничение связано со строительством ливневки и продлится с 00.00 субботы, 16 сентября, до 20.00 первого октября.

На время проведения работ движение транспорта будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

Томичей просят учитывать информацию об ограничении при планировании передвижений по городу.

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