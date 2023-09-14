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«Трамвайный сквер» благоустроят в Томске весной

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В Томске перенесли реализацию проекта обустройства общественного пространства на трамвайном кольце на пересечении улиц Розы Люксембург и Дальне-Ключевской. Запланированные на осень работы будут проведены весной следующего года, сообщают в региональном Центре развития городской среды.

«Воплотить в жизнь архитектурные решения и красочный мурал от „Street Vision“ планировалось этой осенью. Однако команда приняла решение более детально проработать проектно-сметную документацию, учтя все нюансы водоотведения и освещения сквера. Это позволит выполнить долговечный и качественный проект, который порадует нас уже в следующем году», — говорится в сообщении.

Уточняется, что проект реализуется Центром совместно с ТГАСУ, где разработали общую концепцию и дизайн-проект, НКО «Мультикультурный Томск», агентством Street Vision при поддержке администрации Томска.

Ознакомиться с проектом обустройства будущего общественного пространства, а также поделиться своим мнением о нем можно в группе Центра «ВКонтакте».

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