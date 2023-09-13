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В Томске до вторника перекроют участок ул. Асиновской

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Участок ул. Асиновской от дома №11 до дома №13 в Томске перекрыт до вечера вторника, 19 сентября, сообщает пресс-служба мэрии.

Ограничение связано с проведением работ по восстановлению горячего водоснабжения. Предполагается, что движение будет восстановлено до 20.00 вторника, 19 сентября.

До тех пор движение на указанном участке будет осуществляться в соответствии с временными знаками.

Томичей просят учитывать эту информацию при планировании передвижений по городу.

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