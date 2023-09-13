Право на комплексное развитие территории напротив колонии в Томске выставлено на торги

13 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Вероника Белецкая, из архива издания

Администрация Томска выставила на торги право на реорганизацию незастроенного участка в Кировском районе города по программе комплексного развития территорий (КРТ), сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на данные сайта torgi.gov.ru.

Речь идет об участке общей площадью 12 тыс. кв. метров, расположенном в пределах улицы Вершинина, улицы Полины Осипенко и переулка Промышленного в Томске. По соседству с выставленным на торги участком располагается торговый центр «Лето», а напротив (через улицу Нахимова — прим. ред.) — исправительная колония N4.

Начальная цена составляет 882 тыс. рублей, шаг аукциона — 44 тыс. рублей. Заявки на участие в аукционе принимаются до 9 октября, торги запланированы на 16 октября.

Согласно документации, комплексное развитие территории включает в себя подготовку документации по планировке территории, согласование проекта застройки с мэрией Томска, а также строительство жилья, соцобъектов, коммуникаций и благоустройство территории.

При этом после окончания строительства застройщик обязан безвозмездно передать в муниципальную собственность все объекты водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, наружного освещения и транспортной инфраструктуры.

Срок реализации проекта — семь лет с даты подписания акта заключение договора.

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