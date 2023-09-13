В Томске заработал частный колледж, где студенты могут сами выбирать предметы

13 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Томский Новоколледж

В Томске заработало новое частное средне-специальное образовательное учреждение — местное отделение Новоколледжа. Обучение здесь проходит по модели, в рамках которой ученики сами выбирают необходимые им предметы исходя из навыков, которые они хотят получить по окончании колледжа. Учреждение заработало в здании по пр. Кирова, 5 стр. 4 рядом со Сквером геодезистов, домом-музеем Крячкова и корпусом Томского политеха.

— Это уже пятое отделение Новоколледжа, и оно работает по тем же правилам, что и филиалы в Бердске и Новосибирске, — рассказывает директор новосибирского отделения Новоколледжа Юрий Лобанов. — У студента нет жесткого набора предметов, как в обычных колледже или школе. По результатам тестирования и консультаций с тьютором студент собирает для себя учебный курс как конструктор из тех предметов, которые нужны именно ему исходя из тех навыков, которые он хочет приобрести. Наш ученик может много раз корректировать этот курс по результатам промежуточных тестов. Соответственно, в Новоколледже нет фиксированного, общего для всех расписания, четких групп или классов. Расписание у каждого студента индивидуальное, а вместо групп — команды для работы над общими научными и творческими проектами, которых может быть несколько одновременно.

В колледж принимаются выпускники 9 и 11 классов. Среди специальностей — коммерция, право, реклама, ИЗО, дизайн, телепроизводство и др. Год обучения в томском Новоколледже стоит 120 тыс. рублей. Но в учебном заведении говорят, что стоимость может быть снижена после вступительных испытаний, а абитуриенты с лучшими результатами вообще могут учиться бесплатно. Кроме того, есть конкурс на именные полугодовые стипендии.

Преподавателей и руководителя томского филиала выбирали в ходе открытого конкурса.

— Важным условием был продуктивный опыт работы в учебных заведениях. Нам очень повезло, что в Томске мы смогли найти Олесю Щепёткину, которая имеет опыт и связи с томскими вузами, — рассказал Юрий Лобанов.

Он также отметил, что томский филиал уже договорился о сотрудничестве с ТУСУРом, Высшей школой журналистики ТГУ, среди партнеров колледжа также Дом искусств и музей «Следственная тюрьма НКВД».

— Наш формат предполагает открытое образование, поэтому многие занятия будут проходить в стенах наших партнеров: в картинных галереях, в залах музеев и других учреждениях, — уточнил Юрий Лобанов.

Фото: Томский Новоколледж

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