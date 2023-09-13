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Сразу двое томичей стали жертвами мошенников, «сдававших» квартиру

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В Томске двое местных жителей обратились в полицию после того, как их обманули мошенники, якобы сдававшие квартиру.

Как уточняют в пресс-службе регионального УМВД, в обоих случаях потерпевшие находили объявление об аренде на одном из сайтов. После этого они через мессенджер договаривались об оплате и переводили предоплату на указанные счета. После перевода денежных средств «арендодатели» переставали выходить на связь.

Общая сумма ущерба составила более 20 тыс. рублей.

По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч.2 ст.159 УК РФ «Мошенничество».

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