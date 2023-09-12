Томичей приглашают на просмотр фильма о последних днях сталинского режима

12 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В субботу, 16 сентября, томский Мемориальный музей «Следственная тюрьма НКВД» приглашает томичей на просмотр фильма Алексея Германа «Хрусталев, машину!» (1998). Кинокартина рассказывает о последних днях сталинского режима и названа так по первой фразе Лаврентия Берия после смерти руководителя страны в марте 1953 года.

Главной сюжетной линией фильма становится история генерала медицинской службы Юрия Кленского. За сутки он проходит лагерь, насилие и голод, но по итогу находит свое пристанище.

Произведение, съемки которого шли 7 лет, принесло Алексею Герману номинацию на золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля и 4 премии Ника, но далеко не все зрители поняли и приняли картину.

После показа зрители также смогут принять участие в обсуждении фильма и поделиться своими впечатлениями. Ответить на вопросы, в чем сложность киноленты и почему она считается феноменом отечественной культуры, поможет Екатерина Комарова, кинокритик, выпускница Московской школы кино, автор телеграм-канала «Ты пахнешь пылью».

Кинопоказ состоится в выставочном зале музея «Следственная тюрьма НКВД» в 16.00 по адресу пр. Ленина, 44. Вход свободный, по предварительной регистрации. Возрастное ограничение 18+.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».