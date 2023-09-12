В профессиональный праздник лучшие сотрудники «Газпромнефть-Востока» получили награды

12 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Пресс-служба ООО «Газпромнефть-Восток»

Более 50 сотрудников «Газпромнефть-Востока» были отмечены почетным наградами за многолетний труд, высокий профессионализм и личный вклад в развитие нефтедобывающего комплекса сибирского региона. Награждение лучших представителей своей профессии проходило в атмосфере праздничного вечера, посвященного Дню работников нефтяной и газовой промышленности.

Первый заместитель губернатора Томской области Андрей Дунаев отметил важность «Газпромнефть-Востока» как стратегического надежного партнера, который успешно сотрудничает с десятками предприятий региона и привлекает научно-образовательный кластер для реализации проектов в области инженерного и лабораторного сервиса. Сотрудникам предприятия он вручил награды Министерства энергетики Российской Федерации, профильных ведомств и Томской области.

— Осуществляя добычу нефти и попутного нефтяного газа, модернизируя свое производство, развивая инфраструктуру автономных месторождений, безупречно выполняя свои производственные задачи, «Газпромнефть-Восток» во многом является одним из лидеров отрасли в нашем регионе. Отличная командная работа, где каждый вовлечён и мотивирован на безопасный, эффективный труд и личный вклад в достижение общих целей является на сегодняшний день образцом современной корпоративной среды. Для области крайне важен и тот факт, что предприятие ведет социально ответственную политику на территории свой деятельности: помогает оборудовать школы, поддерживает творческие проекты для детей и молодежи, способствует развитию комфортной среды и креативных индустрий. Желаю сотрудникам «Востока» крепкого здоровья и успехов на благо региона! , — сообщил Андрей Дунаев.

За особые достижения почетные грамоты и благодарности 23 сотрудника предприятия получили из рук генерального директора «Газпромнефть-Востока» Ивана Раздобудько:

— Наш ориентир — это стратегия роста, а значит, повышение эффективности бизнеса. Таких амбициозных целей невозможно добиться без любви к своему делу, особенно учитывая непростые условия нашей работы: суровый климат, автономность промыслов, круглосуточный режим работы, высочайшая степень ответственности за безопасность технологического цикла. Сегодня в нашей команде более семисот человек, и я признателен каждому сотруднику за его профессиональный вклад в стабильную и слаженную работу «Газпромнефть-Востока», — отметил Иван Раздобудько.

Эдуард Шинькарюк, машинист технологических насосов НГДП-2, награжден благодарностью Министерства энергетики Российской Федерации. Он работает в «Газпромнефть-Востоке» более 16 лет, а общий стаж в нефтяной отрасли 33 года:

— Сегодня, анализируя прожитое, я понимаю — если бы мне предложили начать все сначала, я выбрал бы тот же самый путь, несмотря на то, что поначалу было непросто: жили в вагончиках, дороги только начинали строить. Сейчас я говорю молодежи, что они работают совсем в другое время: на наших промыслах существует прекрасная инфраструктура, есть комфортные общежития, спортивные комплексы. Большое внимание уделяется охране труда. Созданы оптимальные условия для безопасной работы, профессионального и интеллектуального развития. Я рад, что работаю здесь и благодарен за высокую оценку моего труда!

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