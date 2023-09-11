АФК «Система» договорилась с томскими властями о строительстве R&D-центра в регионе

11 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: Серафима Кузина, из архива издания

Одна из крупнейших российских инвестиционных холдинговых компаний АФК «Система» договорилась с властями Томской области о строительстве R&D-центра, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на ответ основателя корпорации Владимира Евтушенкова в кулуарах Восточного экономического форума.

«В Томске много молодежи, мы там создаем R&D-центр с фокусом на широкий спектр технологий: химию, спутниковую связь и другое», — сказал он.

Пока проект находится в начальной стадии, поэтому точный размер инвестиций не определен.

Ранее пресс-служба администрации Томской области сообщала, что АФК «Система» и губернатор региона Владимир Мазур в ходе ПМЭФ-2023 договорились о сотрудничестве. Затем представители компании посещали регион, но о конкретных договоренностях и сферах сотрудничества не сообщалось.

При этом в конце прошлой недели заместитель губернатора региона Василий Потемкин в своем телеграм-канале сообщал о повторном визите делегации.

«Особое внимание уделяется вопросам интеграции науки и бизнеса, развитию взаимодействия АФК „Система“ с томскими инженерными школами», — написал он.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Деловая программа ВЭФ включает шесть блоков, в рамках которых участники обсудят перспективы для сотрудничества, новые инвестиционные проекты, развитие территорий, транспортно-логических коридоров, инфраструктуры и расширение туристического сотрудничества. Ключевым мероприятием форума станет пленарное заседание, которое состоится 12 сентября. На нем выступит президент России Владимир Путин.

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