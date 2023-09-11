18+
18+
РЕКЛАМА

АФК «Система» договорилась с томскими властями о строительстве R&D-центра в регионе

Томские новости, томск строительство АФК «Система» R&D-центр новости вэф-2023 АФК «Система» договорилась с томскими властями о строительстве R&D-центра в регионе

Одна из крупнейших российских инвестиционных холдинговых компаний АФК «Система» договорилась с властями Томской области о строительстве R&D-центра, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на ответ основателя корпорации Владимира Евтушенкова в кулуарах Восточного экономического форума.

«В Томске много молодежи, мы там создаем R&D-центр с фокусом на широкий спектр технологий: химию, спутниковую связь и другое», — сказал он.

Пока проект находится в начальной стадии, поэтому точный размер инвестиций не определен.

Ранее пресс-служба администрации Томской области сообщала, что АФК «Система» и губернатор региона Владимир Мазур в ходе ПМЭФ-2023 договорились о сотрудничестве. Затем представители компании посещали регион, но о конкретных договоренностях и сферах сотрудничества не сообщалось.

При этом в конце прошлой недели заместитель губернатора региона Василий Потемкин в своем телеграм-канале сообщал о повторном визите делегации.

«Особое внимание уделяется вопросам интеграции науки и бизнеса, развитию взаимодействия АФК „Система“ с томскими инженерными школами», — написал он.

VIII Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Деловая программа ВЭФ включает шесть блоков, в рамках которых участники обсудят перспективы для сотрудничества, новые инвестиционные проекты, развитие территорий, транспортно-логических коридоров, инфраструктуры и расширение туристического сотрудничества. Ключевым мероприятием форума станет пленарное заседание, которое состоится 12 сентября. На нем выступит президент России Владимир Путин.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

В субботу в Томске приостановят движение трамваев №1 и №2

24 августа 2023
Томские новости

Власти Томска планируют в сентябре привести в порядок набережную Ушайки у БКЗ

22 августа 2023
Томские новости

К концу недели в Томске планируют запустить движение по левой половине Коммунального моста

23 августа 2023
Томские новости

Томские парашютисты стали вторыми на чемпионате России

29 августа 2023
Томские новости

В Томске завершили асфальтирование примыканий на северной стороне Коммунального моста

6 сентября 2023
Томские новости

Томские штольни внепланово проверили после гибели людей в московских коллекторах

25 августа 2023
Томские новости

Завтра томичей ждут грозы и ливни

6 сентября 2023
Томские новости

Стрежевчанин потерял более 2 млн рублей, пытаясь заработать на инвестициях

25 августа 2023
Томские новости

Маски сибирских художников появятся на томских зданиях

21 августа 2023
<