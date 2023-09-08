У департамента по развитию инноваций и предпринимательства Томской области появился начальник

Томский Обзор / Фото: 8 сентября 2023 // Фото: tomsk.gov.ru

Начальником департамента по развитию инноваций и предпринимательства в Томской области назначена Татьяна Бугаева. С декабря 2022 года она исполняла обязанности руководителя этого ведомства.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, в задачи департамента входит разработка и реализация региональных проектов и программ развития предпринимательства и инноваций, а также координирование государственной политики в сфере контрольной (надзорной) деятельности, развитие новой отрасли, связанной с созданием и использованием гражданских беспилотников.

Татьяна Геннадьевна Бугаева родилась в Кемеровской области, в 2006 году окончила Томский государственный университет по специальности «юриспруденция», в 2013 году — Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР) по специальности «государственное и муниципальное управление».

Трудовую деятельность в департаменте по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области начала в должности заместителя председателя комитета правовой и финансово-экономической деятельности в марте 2021 года. С июня 2021 по август 2022 года замещала должность заместителя председателя комитета предпринимательской деятельности. В сентябре 2022 году перешла на должность заместителя начальника департамента — председателя комитета. С декабря 2022 года исполняла обязанности руководителя департамента.

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