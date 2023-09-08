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Убегавшая от собак женщина попала под колеса иномарки в Томске

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Накануне утром, 7 сентября, в Томске под колеса Kia Rio попала 58-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 10.30 на ул. Пролетарской, 49. По предварительным данным, женщина выбежала на проезжую часть, избегая нападения собак, когда её сбил автомобиль.

В результате ДТП пешеход с травмами доставлена в медучреждение.

Очевидцев произошедшего просят обращаться по адресу: город Томск, Иркутский тракт, 79, кабинет № 102, телефоны 8 (3822) 794-693, 664-422, 664-424.

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