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Томич выдумал историю о краже 1,7 млн рублей, которые он потратил на ставки на киберспорт

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Томские полицейские изобличили 19-летнего жителя Томска, который сообщил о краже со счета более 1,7 млн рублей, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

В дежурную часть молодой человек пришел вместе со своей матерью. Он написал заявление о краже со сберегательного счета, уточнив, что деньги ему недавно перевели родители на оплату бытовых расходов.

Позже полицейские выяснили, что незадолго до исчезновения финансов заявитель оформил новый счет, на который перевел деньги. Молодого человека вновь пригласили в отдел внутренних дел, где он признался, что сам вывел денежные средства, которые затем за короткое время потратил на ставки на киберспорт. Когда его родственники узнали о пропаже денег, то молодой человек выдумал историю с кражей и сообщил об этом в полицию.

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.306 УК РФ.

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