В Томске выставили на торги 11 «домов за рубль»

7 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: из архива издания

В Томске на открытый аукцион выставлены 11 домов, входящих в список проекта «Дом за рубль».

Как уточняют в пресс-службе мэрии, речь идет о зданиях по адресам:

ул. Лермонтова, 45;

ул. М. Горького, 30;

пер. Батенькова, 11;

пер. Батенькова, 18, стр. 1;

ул. Советская, 8;

ул. Советская, 8б;

ул. Центральная, 9;

ул. Татарская, 2;

ул. Кузнецова, 33;

ул. Никитина, 37;

ул. Белинского, 34.

В пресс-службе отмечают, что последние два дома выставляются на торги впервые.

Сам аукцион состоится 28 сентября.

Напомним, что в настоящее время в аренде находится 48 «домов за рубль», 8 из них уже введены в эксплуатацию.

Муниципальный проект «Дом за рубль» предполагает передачу объектов в аренду на 49 лет на льготных условиях. От арендаторов-инвесторов требуется восстановить дома согласно техническому заданию в течение шести лет со дня подписания договора аренды. После заключения договора арендатор платит 100% размера арендной платы, определившейся по результатам торгов за объект; но при этом в течение двух лет пользуется льготной арендной платой за земельный участок (0,001% от кадастровой стоимости земельного участка). После разработки и согласования проектной документации стоимость аренды здания сокращается до 10%, а льгота по земле продлевается ещё на 3 года. По итогам выполнения ремонтных работ и сдачи объекта льготы по земле продлеваются на весь оставшийся срок аренды, а за здание устанавливается оплата — 1 рубль в год.

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