В Томске выставили на торги 11 «домов за рубль»
В Томске на открытый аукцион выставлены 11 домов, входящих в список проекта «Дом за рубль».
Как уточняют в пресс-службе мэрии, речь идет о зданиях по адресам:
- ул. Лермонтова, 45;
- ул. М. Горького, 30;
- пер. Батенькова, 11;
- пер. Батенькова, 18, стр. 1;
- ул. Советская, 8;
- ул. Советская, 8б;
- ул. Центральная, 9;
- ул. Татарская, 2;
- ул. Кузнецова, 33;
- ул. Никитина, 37;
- ул. Белинского, 34.
В пресс-службе отмечают, что последние два дома выставляются на торги впервые.
Сам аукцион состоится 28 сентября.
Напомним, что в настоящее время в аренде находится 48 «домов за рубль», 8 из них уже введены в эксплуатацию.
Муниципальный проект «Дом за рубль» предполагает передачу объектов в аренду на 49 лет на льготных условиях. От арендаторов-инвесторов требуется восстановить дома согласно техническому заданию в течение шести лет со дня подписания договора аренды. После заключения договора арендатор платит 100% размера арендной платы, определившейся по результатам торгов за объект; но при этом в течение двух лет пользуется льготной арендной платой за земельный участок (0,001% от кадастровой стоимости земельного участка). После разработки и согласования проектной документации стоимость аренды здания сокращается до 10%, а льгота по земле продлевается ещё на 3 года. По итогам выполнения ремонтных работ и сдачи объекта льготы по земле продлеваются на весь оставшийся срок аренды, а за здание устанавливается оплата — 1 рубль в год.
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