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В Томске переуплотнены четыре детских сада — Роспотребнадзор

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Специалисты регионального управления Роспотребнадзора выявили четыре переуплотненных детских сада в Томске. Им выдали предостережения о «недопустимости нарушения обязательных требований», сообщает пресс-служба ведомства.

Так, значительное превышение было зафиксировано в детском саду №73 в филиале на ул.Береговой, 10. Проектная мощность объекта составляет 145 детей, тогда как его фактическое наполнение — 185 детей. Также в детском саду №100 этот показатель был превышен на 27 человек. Переуплотнение выявлено и в детском саду №13 на 10 человек. Проектная мощность учреждения — 220 детей, посещает 230 детей.

Незначительное превышение выявлено в детском саду №73 в филиале на улице Карла Маркса, 61 и в детском саду № 93.

В пресс-службе отмечают, что переуплотнение в детских садах может привести к нарушению образовательного процесса, режиму питания, сна, а также к возникновению и распространению очагов групповой заболеваемости. Ранее ведомство сообщало о шести случаях с подозрением на энтеровирусный менингит, которые были выявлены в Томской области за минувшую неделю.

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