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В Томске завершили асфальтирование примыканий на северной стороне Коммунального моста

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Подрядчик завершил работы по асфальтированию примыканий на северной стороне Коммунального моста. Также специалисты уложили полимербетон в зону возле деформационного шва на 1 опоре и в течение дня завершат аналогичные работы в районе 9 опоры.

Как уточняют в пресс-службе мэрии, материал по техническому регламенту должен набрать прочность в течение двух суток. Завтра на объект прибудут специалисты, которые займутся нанесением дорожной разметки. К концу недели планируется открыть полноценное движение по двум сторонам моста.

«Мы вышли на финишную прямую по работам, связанным с открытием полноценного движения по мосту. Полностью уложен асфальт на примыканиях, практически завершены работы по укладки полимербетона в зону возле деформационных швов. Совсем скоро здесь приступят к нанесению разметки, и к концу недели, как и планировали, мы откроем полноценное движение по мосту», — сказал и. о. мэра Томска Михаил Ратнер.

Также на объекте продолжается окраска металлоконструкций, для проведения которых требуется перекрытие небольших участков полосы, граничащей с тротуаром. Предполагается, что эти работы завершатся в течение двух недель.

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