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Особый противопожарные режим в лесах Томской области отменен

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В Томской области в связи с нормализацией пожарной обстановки отменен особый противопожарный режим. Соответствующее постановление подписал губернатор Томской области Владимир Мазур.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, с начала года на территории Томской области произошло 232 лесных пожара, больше 76% из них летом. Подавляющее число возгораний в лесу возникло из-за гроз — 134 случая, 75 пожаров произошло по вине местного населения, 23 — из-за перехода огня с линейных объектов и другим причинам.

В пресс-службе отмечают, что несмотря на отмену особого противопожарного режима пожароопасный сезон продолжается. В частности, запрещено разводить костры в неустановленных местах, сжигать мусор, отходы производства и потребления на торфяных месторождениях, под кронами деревьев хвойных пород, при сильном ветре.

Ранее во всех районах Томской области особый противопожарный режим введен с 15 мая. С 6 июня по 5 июля в регионе действовал режим ЧС. В этот период были мобилизованы все внутренние резервы и стянуты силы и средства из федерального резерва и других субъектов. К тушению привлекались 349 работников федерального резерва и региональных авиабаз Архангельской, Новосибирской областей и Приморского края.

В случае обнаружения лесного пожара звоните по номеру Федеральной диспетчерской службы лесного хозяйства «Прямая линия лесной охраны» — 8-800-100-94-00.

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