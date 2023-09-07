18+
18+
РЕКЛАМА

Томское издательство «Макушин Медиа» приглашает на презентацию новых книг

Афиша Томска, Книги в Томске, Культура в Томске, Томские новости, афиша культура фестиваль томск новости интересное куда сходить регион 70 Томское издательство «Макушин Медиа» приглашает на презентацию новых книг

В воскресенье, 10 сентября на фестивале искусства и чтения «ТОМ» состоится презентация новых гидов независимого издательства «Макушин Медиа» — «Томск Шишкова. Путеводитель по губернскому городу» и «Где основан Томск. Путеводитель по Воскресенской горе».

Спикерами мероприятия выступят главный редактор издательства Елена Фаткулина и директор областного Дома искусств Дарья Соловий.

Участники расскажут о работе над проектом путеводителя к 150-летию сибирского писателя Вячеслава Шишкова, и о том, как культурные институции и книжные издательства могут делать совместные интересные продукты.

От редактора «Макушин Медиа» гости узнают, как развивается книжная серия «Городское путешествие» и как его команда пробует разные форматы и источники финансирования для независимого книгоиздания.

Мероприятие пройдет в павильоне презентаций (справа от входа в главный корпус ТГУ). Начало в 13:30, необходима предварительная запись по ссылке.

Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Томский Обзор».

Тэги/темы:
Томские новости

Томичей приглашают отметить Медовый спас

9 августа 2023
Томские новости

В Томске не хватает врачей, токарей и поваров — исследование

24 августа 2023
Томские новости

Волонтеры «Газпромнефть-Востока» помогли обновить экологическую тропу в любимом сельском парке томичей

17 августа 2023
Томские новости

«Ростелеком» установил современный домофон в доме Ленинского района Томска

24 августа 2023
Томские новости

Томичей вновь приглашают на музыкальные вечера на крыше

24 августа 2023
Томские новости

В Томске переуплотнены четыре детских сада — Роспотребнадзор

6 сентября 2023
Томские новости

Томичей приглашают на благотворительную выставку котят в музейный сад

25 августа 2023
Томские новости

Вкусы «Праздника топора»

21 августа 2023
Томские новости

Производитель изделий для стоматологии пополнил число резидентов томской ОЭЗ

30 августа 2023
<