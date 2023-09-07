Томское издательство «Макушин Медиа» приглашает на презентацию новых книг

7 сентября 2023 / Томский Обзор / Фото: издательство «Макушин Медиа»

В воскресенье, 10 сентября на фестивале искусства и чтения «ТОМ» состоится презентация новых гидов независимого издательства «Макушин Медиа» — «Томск Шишкова. Путеводитель по губернскому городу» и «Где основан Томск. Путеводитель по Воскресенской горе».

Спикерами мероприятия выступят главный редактор издательства Елена Фаткулина и директор областного Дома искусств Дарья Соловий.

Участники расскажут о работе над проектом путеводителя к 150-летию сибирского писателя Вячеслава Шишкова, и о том, как культурные институции и книжные издательства могут делать совместные интересные продукты.

От редактора «Макушин Медиа» гости узнают, как развивается книжная серия «Городское путешествие» и как его команда пробует разные форматы и источники финансирования для независимого книгоиздания.

Мероприятие пройдет в павильоне презентаций (справа от входа в главный корпус ТГУ). Начало в 13:30, необходима предварительная запись по ссылке.

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